Врач посоветовал слушать музыку в наушниках не больше трёх часов в день

Опасность исходит не только от громкого звука. Так, грязный наушник может привести к инфицированию.

Врачи рекомендуют слушать музыку в наушниках на средней громкости и не более трёх часов в день. При этом перерывы в прослушивании должны составлять 30–40 минут.

— Точечное, максимальное и длительное воздействие звуковой волны может привести к снижению слуха и головной боли. Громкость, установленная на максимальный уровень (от 90 дБ), будет негативно влиять на слух, — передаёт АГН "Москва" рекомендации заведующего Научно-исследовательским отделом микрохирургии уха Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л. Свержевского столичного Департамента здравоохранения Евгения Гарова.

Он отметил, что вредными считаются и звуки низких частот, так называемые басы. Они создают наибольшие колебания барабанной перепонки. Кроме того, длительное использование наушников приводит к тому, что процесс самоочищения слухового прохода от серы усложняется. В результате образуются серные пробки.

Кроме того, не подходящая по размеру гарнитура может травмировать ухо, а грязный наушник — привести к инфицированию.

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