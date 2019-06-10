Эксперты не нашли наркотиков в организме Голунова

8 июня журналист был отправлен под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт запрещённых веществ.

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в биоматериалах корреспондента "Медузы" Ивана Голунова следов наркотиков. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

— На сегодняшний день в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены, — рассказал он в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

Вместе с тем правозащитник Павел Чиков опубликовал заключение экспертов, согласно которому ещё и "на контрольных смывах с ладоней рук и на ногтевых пластинах Ивана Голунова не обнаружено наркотических средств и психотропных веществ".

Напомним, Иван Голунов был задержан в Москве 7 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. В МВД заявляют, что во время обыска у корреспондента "Медузы" был обнаружен метилэфедрон, а в его квартире — более пяти граммов кокаина. Журналист вину не признаёт и утверждает, что запрещённые вещества были ему подброшены. 8 июня Голунов был отправлен под домашний арест сроком на два месяца.