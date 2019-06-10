Замглавы Барнаула подозревают во взяточничестве

Заместителя главы Администрации Барнаула задержали. Чиновника подозревают в получении взятки на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

В следствии не исключают, что "вознаграждения" давались в течение 2017–2019 годов. По предварительным данным, взятки предназначались за "заключение муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов".

В СК имя чиновника не называется, однако ТАСС со ссылкой на социальные сети отмечает, что речь может идти об Александре Алексеенко.