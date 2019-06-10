Туберкулёз нашли у воспитательницы детсада во Владивостоке

Сотрудников учреждения и малышей отправили на медосмотр, в здании уже проведена дезинфекция.

У воспитательницы одного из детских садов Владивостока обнаружили открытую форму туберкулёза. Об этом сообщила Лайфу представитель Департамента здравоохранения Администрации Приморья Ксения Гусенцова.

Женщина устроилась на работу в детсад № 34 восемь месяцев назад, предоставив все необходимые документы, в том числе результаты медосмотра. Недавно она почувствовала недомогание и обратилась к врачам, которые и сообщили об опасном заболевании. После этого всех сотрудников и детей дошкольного учреждения отправили на медосмотр, в детсаду была проведена дезинфекция.

Воспитательница на время лечения не выходит на работу, с детьми и коллегами не контактирует. В учреждение направлены специалисты Роспотребнадзора, а краевая прокуратура организовала проверку.

Ранее сообщалось, что в Туве проверяют детсад из-за прививки против туберкулёза вместо пробы Манту.