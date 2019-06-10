Самолёт "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Причиной незапланированного приземления стала техническая неисправность, которую оперативно устранили.

Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии", следуя из Москвы в Томск, вынужденно приземлился в Екатеринбурге. На земле он провёл пять часов, рассказали агентству городских новостей "Москва" представители перевозчика.

— Самолёт, выполняющий рейс по маршруту Москва — Томск, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге по технической причине. Неисправность в Кольцово была устранена, борт уже приземлился в Томске, — цитирует агентство пресс-службу.

В авиакомпании попросили извинения за неудобства для пассажиров и отметили, что посадка требовалась по правилам безопасности полётов.

Ранее Лайф сообщал, что пассажиры "Уральских авиалиний" собирались готовить иск к авиакомпании из-за того, что во время рейса Москва — Париж они приземлялись в Калуге. Оказалось, что это регулярная практика авиакомпании.