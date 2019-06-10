Водитель фуры уснул и протаранил колонну МЧС в Тульской области

Пять спасателей доставлены в больницу с травмами средней и лёгкой степени тяжести.

В Тульской области водитель фуры протаранил колонну МЧС из четырёх автомобилей, двигавшуюся в Крым для работ по разминированию. Как сообщили Лайфу в министерстве, в результате пострадало пять спасателей.

— В 09:35 мск в Тульской области на 201-м километре трассы М-4 "Дон" произошло ДТП с колонной МЧС России, направлявшейся в Керчь для проведения плановых работ по разминированию, — рассказал представитель ведомства.

Пострадавшие доставлены в больницу с травмами средней и лёгкой степени тяжести. Кроме того, при столкновении два автомобиля МЧС получили повреждения и не смогут продолжать движение.

По данным ТАСС, ДТП произошло из-за того, что водитель большегруза уснул за рулём. В результате столкновения виновник ЧП не пострадал.

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