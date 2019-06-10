В страшной аварии с туристическим автобусом в Бразилии погибло 10 человек

По словам свидетелей инцидента, несколько автомобилей превратились в груду металлолома.

На юго-востоке Бразилии, примерно в 180 километрах от Сан-Паулу, сразу несколько автомобилей влетели в автобус с туристами на трассе "Флориано Родригес Пиньейру", сообщает Globo. Пожарные команды сообщили, что по какой-то причине сначала опрокинулся сам автобус, а затем уже произошла серия столкновений.

Не менее 10 человек погибло, 28 пострадавших с серьёзными травмами были доставлены в больницу. Шоссе было полностью перекрыто с момента аварии.

Накануне Лайф сообщал о серьёзном ДТП с автобусами в Сочи. В инциденте пострадало 26 человек.