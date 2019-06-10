Лайф публикует список пострадавших в ДТП с колонной МЧС в Тульской области

В ДТП с участием колонны МЧС и фуры на 202-м километре трассы М-4 "Дон" в Тульской области пострадало пять человек. Лайф публикует список раненых.

1. Прохоренко Сергей, 1990 года рождения.

2. Семёнов Андрей, 1997 года рождения.

3. Филимонов Леонид, 1996 года рождения.

4. Захарчук Дмитрий, 1990 года рождения.

5. Глоба Илья, 1953 года рождения.

Их всех доставили в больницу города Новомосковска. В тяжёлом состоянии находится только один, кто именно — пока не известно. У остальных — лёгкие и средние травмы.

Водитель фуры Алексей Дашков, которого считают виновником ДТП, не пострадал. По предварительным данным, шофёр уснул за рулём.