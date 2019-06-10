Россияне за год потратили на 13 триллионов больше, чем заработали

Странная статистика связана с тем, что порядка 15 миллионов человек получают "чёрные" или "серые" зарплаты.

Россияне потратили за 2017 год на 13,3 триллиона рублей больше, чем официально заработали. Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, связано это с тем, что порядка 15 миллионов граждан трудятся в неформальном секторе.

— Что касается превышения расходов над доходами граждан, по данным за 2017 год, разница составляет 13,3 триллиона рублей — это 14,5% ВВП, — сказала она в интервью газете "Известия".

Из-за "серых" доходов социальные фонды недополучили приблизительно 2,3 триллиона рублей, отметила она. Вице-премьер напомнила, что в целях решения данной проблемы в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области проходит эксперимент по регистрации самозанятых.

Ранее Росстат назвал отрасли экономики с наибольшими темпами роста зарплат.