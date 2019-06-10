СБУ усилила контроль за поездками россиян в Молдавию

Российские граждане, отправляющиеся в Молдавию через территорию Украины, будут тщательнее досматриваться и проходить различные проверки. Об этом сообщили официальные представители Службы безопасности Украины (СБУ).
— Сейчас усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдавию через территорию Украины относительно радикально настроенных граждан Российской Федерации, — говорится в сообщении ведомства.
Украинские силовики также добавили, что пристальным образом следят за ситуацией в Молдавии и обмениваются информацией с молдавскими коллегами для сохранения стабильности в регионе.
Отметим, с начала лета в Молдавии обострился внутриполитический кризис. Как сообщал Лайф, молдавский парламент избрал нового премьер-министра, им стала Майя Санду. Но исполняющий обязанности премьера Павел Филип на следующий день был повышен до и.о. президента и получил от Конституционного суда право распустить неугодный парламент. У зданий ведомств в Кишинёве собрались протестующие. В то же время председатель парламента уже заявила, что он продолжит работу.
Одновременно с этими процессами Украина "предостерегла" власти Молдавии от "российского сценария федерализации".
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени