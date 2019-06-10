Московские спасатели помогли утке с утятами выбраться из коллектора

Пернатая семья не обошлась бы без помощи людей. Сейчас птицы находятся в безопасности.

Утка с птенцами провалилась в коллектор глубиной два с половиной метра на улице Красного Маяка в Москве. Об этом стало известно московским спасателям.

— Прибывшие на место спасатели и пожарные увидели, что при переходе ручья в коллекторе утиная семья мечется, и без помощи людей тут не обойтись, — передаёт АГН "Москва" сообщение пресс-службы столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Спасатели спустились в коллектор и, собрав птенцов, вытащили их на поверхность. Сейчас семейство пернатых в безопасности

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