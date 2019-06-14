Не ходите, дети... Как в YouTube сексуализируют несовершеннолетних

На YouTube уже несколько лет проявляют активность педофилы. Журналисты и общественность не раз обращали внимание на то, как извращенцы сексуализируют видеоролики с маленькими девочками. Каждый раз YouTube реагировал, но мер, которые он принимал, оказывалось недостаточно. В минувшие выходные на маньяков в видеосервисе обратили внимание уже представители власти США, похоже, они-то и решат проблему. Причём не исключено, что радикальными методами. Лайф рассказывает, как у видеохостинга складываются непростые отношения с извращенцами.

Холодное сердце горячей темы

Впервые общественность начала подозревать, что извращенцы используют YouTube в своих целях, ещё в 2016–2017 годах во время Эльзагейта . Эльзагейт — серия скандалов, когда YouTube обвиняли в бездействии по отношению к распространению якобы детских видеороликов с инсценировками насилия, расчленения, дефекации, мочеиспускания, медицинских процедур, родов, половых актов и не только. Явление назвали в честь героини мультфильма "Холодное сердце" Эльзы. Именно она часто становилась героиней провокационных клипов.

Авторы такого контента нашли уязвимости в алгоритмах YouTube Kids и научились проталкивать свои видео в детское приложение. Там, имея слова-маркеры в заголовках и тегах, клипы с Эльзой быстро всплывали в рекомендациях под безобидными детскими мультиками. Из-за этого треш набирал десятки и даже сотни миллионов просмотров, принося создателям кучу денег.

В ходе охоты на ведьм, открытой журналистами и интернет-пользователями, возникла теория, согласно которой провокационные видеоролики нормализуют педофилию и жестокое обращение с детьми. Дело в том, что помимо взрослых в обсуждаемых клипах нередко появляются куклы-дети. Зачастую актёры делают с ними странное: топчут, имитируют рядом с ними секс, раздевают, делают им клизмы, в конце концов, расчленяют. Кроме того, такие видеоролики всегда сопровождались комментариями из набора случайных символов и эмодзи. Так как Эльзагейт разгорелся следом за Пиццагейтом, пользователи Reddit и комьюнити YouTube предположили, что это некий шифр, с помощью которого общаются педофилы.

Педофилы вышли из прикрытия

Осенью 2017-го журналисты обратили внимание на то, что видеоролики с маленькими девочками, которые, очевидно, эти же девочки и опубликовали, набирают аномально много просмотров — сотни тысяч на фоне сотен подписчиков. Причём чем меньше одежды на девочках и откровеннее превью, тем больше кликов.

Но страшнее то, что под этими клипами всегда есть неуместные комментарии. Одни хвалят внешность девочек. Другие оставляют тайм-коды на фрагменты, где ребёнок в компрометирующей позе. Третьи рассказывают, что мастурбировали на видео, и просят поставить лайк комментарию тех, кто поступил так же. Отдельные издания и вовсе у тверждают, что находили в комментариях ссылки на детское порно.

Тогда YouTube заявил, что в курсе этой проблемы и уже некоторое время работает над её решением. В частности, компания сообщила, что у неё есть команды специалистов, которые круглосуточно отслеживают новый контент (включая комментарии) и удаляют его, если считают проблемным.

YouTube стал порносайтом для педофилов

Однако общественность не давала спуску. Уже в 2018 году в англоязычных СМИ пошла новая волна критики в адрес видеосервиса. На этот раз в прицел попали прямые трансляции, запущенные детьми. Несложно догадаться, что извращенцы облюбовали и этот формат.

Так, например, сайт babe.net, будучи одним из многих, кто обратил внимание на проблему, приводит в пример трансляцию юной Амайи и её подруги — дети решили пообщаться с подписчиками. Наибольшую активность проявлял пользователь Finger Me Daddy. Он просил девочек натянуть шорты настолько высоко, насколько они могут. Девушки отказывали, но зритель настаивал, давя на детскую наивность. "Пожалуйста, сделай, дорогая. Я поставлю лайк, если ты сделаешь это", — не успокаивался извращенец. В другом случае некий MAJIN MAHLIK попросил героиню стрима раздвинуть ноги и откинуть назад. Tongue Challenges, другой юзер, просил девочку быстро высовывать и убирать язык, "как змея", в течение двух минут. Журналисты пытались связаться с авторами комментариев, но они либо игнорировали, либо просто удалялись с YouTube.

В декабре издание The Times of London опубликовало расследование, в котором журналисты отчитались о 100 случаях, когда они сами наблюдали, как педофилы просили детей совершать сексуализированные поступки. В одном случае двух девочек младше восьми лет попросили снять штаны — и они сняли. В другом молодых девушек уговорили потрогать друг друга.

Далеко не сразу, но YouTube всё же сумел решить проблему, связанную конкретно с присутствием педофилов на детских трансляциях. На прошлой неделе видеосервис просто запретил лицам младше 13 лет запускать стримы без сопровождения взрослых.

Национальное общество по предотвращению жестокого обращения с детьми (NSPCC), которое помогает YouTube в борьбе с педофилами, считает , что сервис просто не справился со взрывным ростом популярности прямых трансляций среди юных пользовательниц. В октябре 2018-го NSPCC опросило более 40 тысяч детей. Четверть из них проводили трансляции. Каждого двадцатого комментаторы просили раздеться.

YouTube начал терять деньги из-за педофилов

В феврале уже этого года блогер Мэтт Уотсон выпустил обличающий видеоролик и показал баг YouTube, из-за которого сервис странным образом начинает рекомендовать видео только с полуголыми девочками уже после второго клика всем новым пользователям, даже если этот пользователь смотрит контент другого плана. Уотсон назвал явление "червоточиной".

Под многими такими клипами, как и всегда, тайм-коды и неуместные комментарии. Кроме того, исследуя явление, блогер нашёл множество провокационных видео, под которыми извращенцы оставляют свои контакты для обмена порно с детьми (они так и пишут). Нередко комментаторы оставляют ссылки на видео с полуголыми девушками, которые извращенцы сами скачали с канала ребёнка и перезалили. Отдельно контент-мейкер акцентировал внимание на том, что зачастую у таких клипов включена монетизация. То есть в них есть рекламные вставки. Что иронично, нередко в них промотируются детские продукты Disney или Nestle.

Клип Уотсона вызвал сильнейший резонанс. Многие СМИ и блогеры поддержали его в освещении проблемы. Но куда важнее то, что с YouTube сняли свою рекламу крупнейшие компании, включая уже упомянутые. Тогда же зашевелился и Google: он анонсировал жёсткую модерацию видео с лицами младше тринадцати лет, пообещал привлечь к решению проблемы соцработников, педагогов и бывших сотрудников ФБР и ЦРУ.

Но воз и ныне там

Нельзя сказать, что YouTube игнорирует проблему. Скорее, хостинг недостаточно эффективно с ней борется. Но тут встаёт большой вопрос о том, может ли YouTube зарубить все проблемы, связанные с педофилами, на корню. Наверное, нет. Как минимум непонятно, как хостинг должен определять, извращенец ли оставил комментарий или нет. Ведь вне контекста они зачастую не являются оскорбительными или неуместными. С рекомендациями тоже не всё так просто, как может показаться.

На прошлой неделе издание The New York Times опубликовало статью, в которой в очередной раз указало на то, что YouTube не решил проблему с сексуальной эксплуатацией детей. Пообщавшись с исследователем Гарвардского центра Интернета и общества, журналисты заключили, что для проблемных видео нужно отключить рекомендательный алгоритм для видео с детьми. YouTube, общаясь с NYT, объяснил, что это невозможно, поскольку тогда пострадают и другие контент-мейкеры. Тем не менее компания пообещала отрегулировать алгоритмы на клипах, которые, по её мнению, подвергают детей опасности.

В российском подразделении Google на вопросы Лайфа о проблеме ответили довольно пространно, в присущем крупным корпорациям стиле.

— Google постоянно совершенствует свои продукты и сотрудничает с различными организациями, чтобы сделать Интернет безопаснее для всех, особенно для детей младшего возраста. Мы стимулируем общественные дискуссии об онлайн-безопасности, повышаем осведомлённость об этой проблеме, а также внедряем технологии, которые помогают защитить наших пользователей от нелегального или опасного контента. Что касается YouTube, правила сообщества очень чёткие и прозрачные. Мы также предоставляем подробную информацию о возможных причинах удаления видео, способах предотвращения или разрешения ситуации, — ответили в Google.