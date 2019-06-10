Пешеход спровоцировал ДТП с тремя погибшими в Ялте

В их числе — виновница жуткой аварии. Женщина попала под байк и скончалась позже в больнице.

Три человека погибли на трассе Ялта-Севастополь в результате ДТП с участием мотоцикла Honda, легкового автомобиля и пешехода. По версии правоохранителей, спровоцировала смертельную аварию женщина, перебегавшая дорогу в неположенном месте. Байкер не успел остановиться и наехал на пешехода.

— В результате наезда мотоцикл вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Skoda. Погибли пешеход — женщина на вид 30–35 лет, а также водитель и пассажир мотоцикла, — рассказали Лайфу в пресс-службе ГУ МВД по республике.

На месте смертельного ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что водитель фуры уснул за рулём и протаранил колонну МЧС в Тульской области, пострадали пять спасателей.