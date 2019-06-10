Пешеход спровоцировал ДТП с тремя погибшими в Ялте

Три человека погибли на трассе Ялта-Севастополь в результате ДТП с участием мотоцикла Honda, легкового автомобиля и пешехода. По версии правоохранителей, спровоцировала смертельную аварию женщина, перебегавшая дорогу в неположенном месте. Байкер не успел остановиться и наехал на пешехода.
— В результате наезда мотоцикл вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Skoda. Погибли пешеход — женщина на вид 30–35 лет, а также водитель и пассажир мотоцикла, — рассказали Лайфу в пресс-службе ГУ МВД по республике.
На месте смертельного ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что водитель фуры уснул за рулём и протаранил колонну МЧС в Тульской области, пострадали пять спасателей.
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