Суд арестовал восьмого фигуранта дела об убийстве спецназовца ГРУ

Ранее были арестованы ещё семеро участников драки, в которой погиб участник сирийской кампании Никита Белянкин.

На два месяца арестован уже восьмой предполагаемый участник драки в Красногорском районе, где был убит экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин.

— Постановлением Красногорского городского суда Московской области удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Гамлета Ромиковича Айрапетяна, — рассказали ТАСС в суде.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по второй части 213-й статьи Уголовного кодекса РФ "Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору".

О задержании этого подозреваемого Лайф сообщал 7 июня. Сам инцидент произошёл в первый день лета в Красногорском районе Подмосковья. Мужчина вступился за других избиваемых толпой людей и погиб от удара ножом в сердце. Следственный комитет России установил, от чьей руки погиб экс-спецназовец.