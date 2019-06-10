Ушаков рассказал о сигналах США по налаживанию диалога

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Юрий Ушаков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Он подчеркнул, что у Москвы никогда не пропадал "настрой к выправлению отношений".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в последнее время Россия видит положительные сигналы со стороны США по налаживанию двусторонних отношений.

В самое последнее время можно углядеть некоторые сигналы, или, так скажем, кивки со стороны администрации в направлении налаживания диалога по ряду направлений, в том числе диалога на высшем уровне, — отметил политик на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Ушаков выразил надежду, что эти сигналы будут подкреплены конкретными действиями. Также он отметил, что у России никогда не пропадал "настрой к выправлению отношений", ведь диалог двух государств важен для обеспечения безопасности и стабильности в мире.

Ранее Лайф сообщал, что Орешкин оценил влияние торговой войны США и Китая на Россию.

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