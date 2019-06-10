Москвичей призвали быть осторожнее на дорогах из-за грядущих ливней и гроз

Московских водителей призвали быть осторожнее на дорогах и при парковках из-за непогоды, которую ожидают во второй половине дня. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своём t witter.

Сложно поверить, но синоптики снова пообещали печальную погоду с сильным дождем и ветром. Позаботьтесь о себе - осторожней с парковкой, осторожней на дороге. О неработающих светофорах и погнутых знаках звоните 3210. Ну, вы у нас зайки, знаете все сами.💚 pic.twitter.com/EQOAsI8WFG — ЦОДД (@gucodd) 10 июня 2019 г.

— Позаботьтесь о себе: осторожнее с парковкой, осторожнее на дороге, — говорится в твите ЦОДДа.

Как уже сообщал Лайф, во второй половине дня в столице пройдут скоротечные, но интенсивные ливни с грозами и градом. Также ожидается шквалистое усиление ветра.