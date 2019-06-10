Москвичей призвали быть осторожнее на дорогах из-за грядущих ливней и гроз

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Московских водителей призвали быть осторожнее на дорогах и при парковках из-за непогоды, которую ожидают во второй половине дня. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своём twitter.

Позаботьтесь о себе: осторожнее с парковкой, осторожнее на дороге, — говорится в твите ЦОДДа.

Как уже сообщал Лайф, во второй половине дня в столице пройдут скоротечные, но интенсивные ливни с грозами и градом. Также ожидается шквалистое усиление ветра.

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