Рыбаки на Сахалине выловили тело экс-главы Шахтёрска

Первичный осмотр тела мужчины не выявил следов насильственной смерти, его отправили на вскрытие.

В бухте Тихой на восточном побережье острова Сахалин рыбаки обнаружили тело бывшего главы администрации посёлка Шахтёрска Владимира Хапалова. Об этом рассказали ТАСС в Следственном управлении СК РФ по Сахалинской области.

— Тело Хапалова обнаружили в субботу местные рыбаки, он был в спасательном жилете недалеко от своей лодки. По предварительной информации, следов насилия не обнаружено, не исключена версия сердечного приступа, — приводит агентство слова представителя ведомства.

Мужчина был отстранён от занимаемой должности девять лет назад после того, как в его отношении было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

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