Минобороны перебросило к Чёрному морю "летающие радары" из-за учений НАТО

Самолёты будут заниматься мониторингом масштабных военных манёвров западных стран.

На Кубань передислоцированы самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Как уточнил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, связано это с проходящими масштабными учениями НАТО в Чёрном море и на территории стран Восточной Европы.

— Самолёты А-50 ВКС России совершили перелёт на один из оперативных аэродромов, дислоцированных в Краснодарском крае, — отметил представитель военного ведомства.

Главной задачей самолётов-разведчиков станет сбор информации об обстановке в акватории Чёрного моря для обеспечения безопасности границ России.

Это позволит предотвратить возможные инциденты с участием гражданских кораблей и воздушных судов, которые могут случайно оказаться в зоне учений НАТО, отметил Астафьев.

Сопровождать "летающие радары" над нейтральными водами будут истребители Су-27СМ3.

Отметим, это не первый случай, когда российским военным приходится проявлять усиленную бдительность из-за масштабных учений НАТО у границ РФ. Прошлые манёвры, которые прошли в апреле этого года, командование Черноморского флота МФ РФ назвало "хорошим подспорьем" для черноморских моряков.