Экс-глава МИД Эквадора оценил шансы на экстрадицию Ассанжа в США

Бывший глава МИД Эквадора Рикардо Патиньо считает, что основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, скорее всего, выдадут США. По мнению дипломата, Швеция специально отказалась арестовывать журналиста, тем самым уступив дорогу американцам.
— Думаю, что сейчас его выдача наиболее вероятна. Ассанж подвергается огромному риску из-за того, что Ленин Морено предал свой народ. Это риск быть выданным США, — рассказал Патиньо РИА "Новости".
Напомним, 11 апреля власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в своём посольстве в Лондоне, после чего того сразу арестовала британская полиция. Основатель WikiLeaks скрывался в здании дипмиссии в Великобритании с 2012 года. Об убежище он попросил, опасаясь экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента США.
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