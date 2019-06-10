Лайф публикует видео с места столкновения фуры и колонны МЧС

313

В серьёзной аварии пострадало пять спасателей. Один из них находится в тяжёлом состоянии.

<p>Фото © LIFE</p>

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места аварии на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, где водитель фуры уснул за рулём и протаранил колонну МЧС. Из видео и фото следует, что в результате столкновения больше всего были повреждены два микроавтобуса и грузовик спасателей с полуприцепом.

<p>Фото © LIFE</p>

<p>Фото © LIFE</p>

На кадрах также видно большегруз виновника ДТП, который также изрядно помяло. На трассе валяются обломки машин и их содержимое. Заметно, что авария привела к огромному затору на федеральной трассе.

<p>Фото © LIFE</p>

<p>Фото © LIFE</p>

Ранее сообщалось, что в аварии пострадало пять человек. Один из спасателей находится в тяжёлом состоянии, остальные отделались лёгкими и средними травмами. Лайф опубликовал список пострадавших.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×