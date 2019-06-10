За год у россиян выявили более 620 тысяч онкологических заболеваний

По сравнению с 2017 годом случаев заболевания раком в стране стало больше на 1,2%.

В 2018 году врачи в России выявили 624 709 новых случаев заболевания раком.

— Прирост данного показателя по сравнению с 2017 годом составил 1,2%, — сообщается в материалах Минздрава.

Отмечается, что всего на конец 2018 года в России насчитывалось 3,76 миллиона больных раком — это 2,6% населения страны. Чаще всего у граждан диагностируют рак молочной железы — около 18% случаев, опухоли кожи без меланомы — 11,6%, тела матки — 7%.

Ранее Лайф сообщал, что врач рассудил Седокову и Звереву по поводу вреда сахара при раке.