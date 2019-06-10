Под Калининградом горит лакокрасочный завод

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В городе Советске Калининградской области горит завод лакокрасочной продукции. По данным местных СМИ, огонь охватил один из цехов площадью свыше 300 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется. Очевидцы засняли, как к месту ЧП спешат пожарные машины и кареты скорой помощи.

На месте работает лаборатория, которая замеряет количество опасных выбросов в атмосферу. По данным специалистов, пока значимых превышений не зафиксировано.

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