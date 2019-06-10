YouTube заблокировал видео с оскорблениями российского герба

Речь идёт о роликах с заявлениями лидеров бандформирований о неуважении к госсимволу.

Видеохостинг YouTube по требованию Роскомнадзора заблокировал видеозаписи, на которых содержатся оскорбления в адрес российского герба. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе регулятора.

— Заблокирован доступ к видеороликам с заявлениями лидеров бандформирований (Шамиля Басаева и др.) и агитационные материалы экстремистских организаций о неуважении к государственному гербу РФ, — уточнили в службе.

Уведомление было направлено в YouTube на основании поступившего в Роскомнадзор требования Генпрокуратуры в рамках исполнения нового закона о недопустимости оскорбления госсимволов.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал этот закон в марте. Согласно документу, если подпадающие под него действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то за публикацию таких материалов грозит административный штраф. Отметим, что нормативный акт не распространяется на частную переписку, а также не устанавливает ответственность за выражение мнения, критики или своей позиции по отношению к госвласти.