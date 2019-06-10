Сотрудницу "Алросы" задержали за кражу 500 алмазов на сумму более $3 млн

Как уточнили следователи, женщину и двух её сообщников поймали с поличным при попытке похитить очередную партию драгоценных камней стоимостью более 22 миллионов рублей.

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ раскрыли кражу алмазов и бриллиантов на миллионы долларов сотрудницей компании "Алроса". Также сообщается о задержании двух сообщников женщины. Как рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко, ущерб от действий подозреваемых оценивается в миллионы долларов.

— В преступную группу входили: сотрудница акционерной компании "Алроса", непосредственно совершавшая хищение алмазов в компании, Елена Канунникова, гражданин России и Грузии Владимир Табидзе, являвшийся посредником, и гражданин России Владимир Гординский, отвечавший за сбыт драгоценных камней, — уточнила официальный представитель СКР.

Светлана Петренко отметила, что все подозреваемые были задержаны с поличным при попытке похитить очередную партию камней стоимостью более 22 миллионов рублей. Позднее при обысках в домах задержанных были найдены настоящие склады драгоценностей.

— Обнаружено около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 карат и 11 бриллиантов на общую сумму более 3 млн долларов США, более 2 млн долларов США, 500 тысяч евро, а также ювелирная продукция известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами, — пояснила Петренко.

Как сообщил источник Лайфа в компании "Алроса", выйти на след предполагаемых преступников удалось при непосредственном содействии службы безопасности компании. После прихода нового руководства в "Алросу" в ряды СБ взяли бывших сотрудников Федеральной службы безопасности. Кроме того, им разрешили работать по всем направлениям для искоренения коррупции и возможных хищений. Что и дало такой результат, отметил источник.

— В компании последние годы проводится работа по пресечению вывода денежных средств, наводится порядок в закупочной и сбытовой деятельности. Так называемая генеральная уборка будет продолжена, — подчеркнул собеседник Лайфа.

В "Алросе" подтвердили факт хищений и отметили, что параллельно проводят собственное внутреннее расследование случившегося.

В начале года компания "Алроса" оказалась в числе 12 других, рейтинги которых повысило международное агентство Moody's.