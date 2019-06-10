В Саратовской области ребёнок погиб, задохнувшись в холодильнике

Конструкция советского кухонного прибора предусматривала открытие дверцы только снаружи.

Восьмилетний мальчик из села Канавка Александрово-Гайского района Саратовской области погиб в закрытом холодильнике. Об этом сообщает Следственное управление СК России по региону.

Ребёнок вышел поиграть во двор днём 8 июня, но не вернулся под вечер. После того как его не смогла найти мать своими силами, она обратилась в полицию. К поискам подключились и родственники женщины.

— Около часа ночи 9 июня дядя мальчика обследовал надворные постройки и заметил находившийся в сарае холодильник марки ЗИЛ, который использовали для хранения муки. Дверца холодильника была захлопнута и в силу особенностей конструкции открывалась только снаружи. Открыв холодильник, мужчина обнаружил там труп мальчика, — сообщают следователи.

Правоохранительные органы не обнаружили повреждений на теле ребёнка, однако для установления точной причины смерти мальчика тело отправили на экспертизу.

Ранее подобные случаи происходили в других регионах России. Так, в прошлом году в Красноярском крае мальчики трёх и четырёх лет играли в прятки, залезли в холодильник, откуда не смогли выбраться. Так же погибли четырёхлетняя и шестилетняя девочки в Нижегородской области несколькими годами ранее.