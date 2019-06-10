Названа причина крушения истребителя F-35A в Японии

Согласно результатам расследования, пилот боевого самолёта потерял ориентацию в пространстве.

Причиной крушения многоцелевого истребителя F-35A Сил самообороны Японии 9 апреля в Тихом океане стала ошибка пилота. Такие выводы следствия озвучил министр обороны страны Такэси Ивая на пресс-конференции.

По его словам, 41-летний пилот боевого самолёта потерял ориентацию в пространстве, что и привело к трагедии. Вывод был сделан на основании анализа информации с радара и записей переговоров между истребителями, которые выполняли тренировочный полёт вместе с разбившимся F-35A. В пользу версии, что лётчик потерял ориентацию, говорит и то, что он не пытался катапультироваться. Отмечается также, что само воздушное судно было полностью исправно.

— Мы намерены усилить тренировки во избежание потери пилотами ориентации в пространстве и предоставить подробные объяснения местным жителям перед принятием решения о возобновлении полётов, — отметил Такэси Ивая и добавил, что Токио не планирует отказываться от истребителей данного типа.

F-35A Сил самообороны Японии потерпел крушение 9 апреля в Тихом океане. Самолёт был собран в Японии на заводе Mitsubishi Heavy Industries. Это первый случай падения F-35A. В прошлом году в США разбился истребитель другой модификации — F-35B.