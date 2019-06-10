Из цехов горящего завода под Калининградом эвакуировали 17 человек

По информации Лайфа, пожар на заводе лакокрасочной продукции в городе Советске удалось локализовать. Площадь возгорания к тому моменту достигла 800 квадратных метров. Из цехов были эвакуированы 17 рабочих, пострадавших среди них нет.

Горящий завод расположен в промзоне поблизости от границы с Литовской Республикой. Он выпускает материалы для кузовного ремонта автомобилей.

Кроме экстренных служб на месте ЧП работает лаборатория, которая замеряет количество опасных выбросов в атмосферу. Другие подробности уточняются.