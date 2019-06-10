Полковника Захарченко признали виновным по делу о коррупции

Гособвинитель ранее просил назначить фигуранту громкого дела наказание в виде 15 лет и шести месяцев лишения свободы.

Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрия Захарченко признали виновным по делу о коррупции и воспрепятствовании правосудию, то есть по всем трём пунктам обвинения.

— Захарченко получил лично взятку группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, — в частности отметила судья Пресненского суда Елена Абрамова.

Как уже сообщал Лайф, гособвинение в ходе прений потребовало наказать Захарченко и приговорить его к 15 годам и шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 494 млн рублей.

Сегодня суд приступил к оглашению приговора, однако это может занять не один день.

Напомним, Захарченко инкриминируют получение двух взяток в размере 800 тысяч долларов и 3,5 млн руб. в виде 50% дисконтной карты ресторана "Ля Маре" и воспрепятствование расследованию.