Конор Макгрегор вызвал на бой актёра Марка Уолберга

Поводом для этого стал твит певца Джастина Бибера, который вызвал на бой актёра Тома Круза.

Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор вызвал на бой американского актёра Марка Уолберга, и это уже не в первый раз.

— Я бросаю вызов Марку Уолбергу на тот же самый кард. Когда Марк Уолберг был Марки Марком, я бы всё равно оторвал ему уши и забрал свои акции UFC, — написал Макгрегор в своём аккаунте в Twitter.

В конце марта Макгрегор назвал Уолберга актрисой и потребовал с ним боя за акции, которые принадлежат Уолбергу. Актёр является миноритарным акционером UFC и, судя по словам Макгрегора, должен был продать тому акции, но передумал.

Поводом для очередного вызова стал твит Джастина Бибера, который вызвал на бой актёра Тома Круза.