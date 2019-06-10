Экс-главу Коми Гайзера приговорили к 11 годам колонии

Также бывшему руководителю республики необходимо уплатить 160 миллионов рублей штрафа.

Замоскворецкий суд Москвы признал экс-главу Коми Вячеслава Гайзера виновным в создании организованного преступного сообщества и коррупции и приговорил к одиннадцати годам колонии. Об этом сообщил корреспондент Лайфа из зала суда.

— Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на одиннадцать лет колонии строгого режима и штрафа на 160 миллионов рублей, — огласила вердикт судья.

Напомним, Вячеслав Гайзер был взят под стражу в сентябре 2015 года. По версии следствия, с декабря 2005-го и до самого задержания глава региона и его сообщники похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая". Причинённый ущерб оценивается в 3 миллиарда 346 миллионов 500 тысяч рублей. Ранее прокурор попросил суд приговорить экс-чиновника к 21 году колонии и штрафу в 500 миллионов рублей.