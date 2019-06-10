Перекупщики продают билеты на матч Россия — Кипр вдвое дороже

Билеты на центральные трибуны будут стоить 3000 рублей, при этом официальная цена равняется 1600 рублям.

Любителям футбола, возможно, придётся купить билеты на матч Россия — Кипр, который состоится завтра в Нижнем Новгороде, по цене вдвое дороже номинальной стоимости. Об этом сообщает ТАСС.

Всему виной перекупщики. У них билеты на центральные трибуны стоят 3000 рублей, при этом официальная цена равняется 1600 рублям. Многие местные болельщики рассчитывают купить билеты в день игры, поэтому допускают, что придётся приобретать их уже с рук.

Напомним, матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу между Россией и Кипром состоится 11 июня на стадионе "Нижний Новгород". Коммерческий директор Российского футбольного союза Владимир Карпович отметил, что ожидается аншлаг. Стадион вмещает 43 319 человек.

Ранее Лайф сообщал, что пропустивший 9 голов вратарь сборной Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков.