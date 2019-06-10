Полковник Захарченко не признал вину по делу о коррупции

Бывший заместитель начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрий Захарченко не признал вину по делу о коррупции и воспрепятствовании правосудию.

Ранее суд признал полковника виновным по всем трем эпизодам. Гособвинитель меж тем просил назначить Захарченко 15 лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, Захарченко инкриминируют получение двух взяток в размере 800 тысяч долларов и 3,5 млн руб. в виде 50% дисконтной карты ресторана "Ля Маре" и воспрепятствование расследованию.