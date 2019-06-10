В колбасе на Алтае обнаружили ртуть

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Фото © Pixabay

Об опасном продукте сообщила одна из местных жительниц, после чего образцы отправили на проверку.

В городе Барнауле эксперты обнаружили микрочастицы ртути в колбасе. Как сообщили в региональном управлении СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

В начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края жительница города Барнаула приобрела колбасную продукцию, на поверхности которой обнаружены микрочастицы ядовитого вещества, — уточнили в управлении.

Продукт был передан в лабораторию, где было подтверждено наличие ртути. Следствие марку колбасы и название торговой сети не разглашает, однако, по данным ТАСС, производителем опасной продукции является ООО "Сибирская продовольственная компания" ("СПК").

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