В колбасе на Алтае обнаружили ртуть

В городе Барнауле эксперты обнаружили микрочастицы ртути в колбасе. Как сообщили в региональном управлении СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
— В начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края жительница города Барнаула приобрела колбасную продукцию, на поверхности которой обнаружены микрочастицы ядовитого вещества, — уточнили в управлении.
Продукт был передан в лабораторию, где было подтверждено наличие ртути. Следствие марку колбасы и название торговой сети не разглашает, однако, по данным ТАСС, производителем опасной продукции является ООО "Сибирская продовольственная компания" ("СПК").
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