Силуанов назвал причины снижения реальных доходов россиян

По его мнению, обилие кредитов и теневой сектор сводят на нет рост зарплаты и соцвыплат.

Рост потребительского кредитования является одним из факторов, которые влияют на падение реальных доходов россиян. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

— Несмотря на то что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, показатели, которые влияют на реальные доходы — расчёты по кредитам и досчёт на теневой сектор, — они тянут показатель реальных доходов вниз, — объяснил глава Минфина.

По словам Силуанова, значительная часть доходов россиян уходит на выплату процентов по потребительским и ипотечным кредитам. Он отметил, что за первый квартал 2019 года реальные заработные платы граждан выросли на 1,3%, а в апреле — на 1,6%. При этом, как отметил министр, ожидается дальнейший рост реальных зарплат — выше инфляции, выше роста стоимости продовольствия и коммуналки.

Ранее сообщалось, что почти 20% россиян пожаловались на снижение зарплаты за последний год.