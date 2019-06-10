На Украине шахтёры перекрыли трассу из-за невыплаты зарплаты

По данным главы Независимого профсоюза горняков, общая сумма долга перед львовскими шахтёрами превысила 10 миллионов долларов.

На акцию протеста с перекрытием автодороги Львов — Рава-Русская вышли на западе Украины местные шахтёры. Они требуют от властей погасить задолженность по заработной плате. По словам главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, протестуют работники всех шести шахт.

— Сегодня шахтёры пошли на радикальные действия, потому что власти не пытаются хоть как-то скорректировать ситуацию. На сегодняшний день задолженность по оплате труда сотрудников "Львовугля" достигает более 280 миллионов гривен (более десяти миллионов долларов. — Прим. Лайфа), — написал на своей странице в "Фейсбуке" Михаил Волынец.

На кадрах с места акции протеста видно, как толпа горняков непрерывно передвигается по пешеходному переходу, блокируя тем самым движение. С одной из сторон автодороги уже скопилось несколько машин. Некоторые автомобилисты не выдерживают и объезжают толпу шахтёров по обочине.

Как писал Лайф, ранее Михаил Волынец оценил общий долг государства перед шахтёрами на всей территории Украины почти в 28 миллионов долларов.