На Украине шахтёры перекрыли трассу из-за невыплаты зарплаты

93

По данным главы Независимого профсоюза горняков, общая сумма долга перед львовскими шахтёрами превысила 10 миллионов долларов.

На акцию протеста с перекрытием автодороги Львов — Рава-Русская вышли на западе Украины местные шахтёры. Они требуют от властей погасить задолженность по заработной плате. По словам главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, протестуют работники всех шести шахт.

Сегодня шахтёры пошли на радикальные действия, потому что власти не пытаются хоть как-то скорректировать ситуацию. На сегодняшний день задолженность по оплате труда сотрудников "Львовугля" достигает более 280 миллионов гривен (более десяти миллионов долларов. — Прим. Лайфа), — написал на своей странице в "Фейсбуке" Михаил Волынец.

На кадрах с места акции протеста видно, как толпа горняков непрерывно передвигается по пешеходному переходу, блокируя тем самым движение. С одной из сторон автодороги уже скопилось несколько машин. Некоторые автомобилисты не выдерживают и объезжают толпу шахтёров по обочине.

Как писал Лайф, ранее Михаил Волынец оценил общий долг государства перед шахтёрами на всей территории Украины почти в 28 миллионов долларов.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×