Участницу "сахарной аферы" во ФСИН досрочно освободили

Ей предъявляли обвинение по статье "Пособничество в растрате в особо крупном размере".

Лефортовский суд Москвы условно-досрочно освободил от отбывания наказания предпринимательницу Марину Дюкову. Её приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима за пособничество бывшему замглавы ФСИН Олегу Коршунову в растрате при заключении контракта на поставку сахара. Отмечается, что неотбытый срок женщины составил семь месяцев и 20 дней.

— При этом на неё возложена обязанность являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, — передаёт РИА "Новости" слова пресс-секретаря суда Ксении Первовласенко.

Дюковой предъявляли обвинение по статье "Пособничество в растрате в особо крупном размере". Женщина заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ранее Лайф рассказывал, что ФСИН требовала от Дюковой 43 миллиона рублей в качестве компенсации.