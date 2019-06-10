Бари Алибасов на мгновение пришёл в себя и спросил про кота: Где Чуча?

По словам Алибасова-младшего, ситуация тревожная: отцу перестали давать снотворное, но он не просыпается.

Продюсер Бари Алибасов сегодня утром всего на несколько секунд пришёл в себя после отравления, спросил про кота и снова заснул. Об этом рассказал Лайфу сын основателя группы "На-на" Бари Алибасов — младший.

— За все эти четверо суток он один раз открыл глаза, спросил, где кот, и всё. Это вот было сегодня утром. "Где Чуча, что с Чучей?" — единственное, что он сегодня утром произнёс, и дальше спит, — сообщил он.

По словам Алибасова-младшего, ситуация тревожная: отцу перестали давать снотворное, но он не просыпается. Причины столь долгого сна пока непонятны. Ещё одна проблема заключается в том, что у Алибасова циркулярный ожог пищевода, из-за чего он пока не сможет самостоятельно глотать. Сказывается и ножевое ранение 30-летней давности.

— Его 30 лет назад, по-моему, любовница пырнула в живот, и сейчас из-за этой ножевой травмы у него плохо заживает внизу живота, — уточнил Алибасов-младший.

Напомним, Бари Алибасова госпитализировали с внутренними ожогами от средства для чистки труб "Крот", которое тот случайно выпил. Родные продюсера уверены, что он перепутал бутылку "крота" с йогуртом, потому что был без очков. Супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск к производителю жидкого средства.