В России увеличилось количество больных раком IV стадии

В докладе главного онколога говорится, что в ряде регионов почти отсутствует система профилактических и скрининговых обследований.

В 49 российских регионах увеличилось количество больных раком 4-й стадии. Это следует из доклада "Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году". Документ на своём сайте опубликовал главный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Ещё в 49 субъектах федерации показатели равняются данным за 2017 год.

— Среднероссийский показатель вырос с 20,2% до 20,3%. В Чукотском автономном округе показатель вырос с 25,3 до 32,2%, Астраханской области — с 26,0 до 31,6%, Магаданской области — с 23,3 до 28,5%, Ненецком автономном округе — с 24,2 до 29,2%, — сказано в документе.

В 2018 году под диспансерное наблюдение взяты 3214 детей в возрасте до 14 лет, ещё у 3283 детей этого же возраста впервые выявлены опухоли.

Лайф также писал, что в этом докладе сказано, что в 2018 году врачи в России выявили 624 709 новых случаев заболевания раком. Всего в стране 3,76 миллиона больных раком — это 2,6% населения страны.