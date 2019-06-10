Посещавший Москву Бойко признан кандидатом-лидером в премьеры Украины

Почти 13 процентов опрошенных признались в желании видеть политика во главе правительства страны.

Основатель объединения "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко возглавил список потенциальных кандидатов на пост премьер-министра Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии.

Бойко хотят видеть в кресле премьер-министра Украины 12,9% респондентов. На следующем месте в списке предпочтений украинцев лидер "Батьковщины" Юлия Тимошенко с 11,3% голосов. Следом расположился глава партии "Сила и честь" Игорь Смешко — 8,1%. К слову, экс-президента Украины Петра Порошенко готовы поддержать 2,6% опрошенных.

Ранее Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром страны в случае победы его партии "Европейская солидарность" на парламентских выборах.

Напомним, в марте Бойко вместе с Виктором Медведчуком посетили Москву и встретились с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. СБУ обещала дать этому правовую оценку.