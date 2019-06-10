Лобода отказалась летать на "суперджетах"

Сообщается, что и многие другие российские артисты не соглашаются перемещаться этими самолётами.

Певица Светлана Лобода отказывается летать на самолётах Sukhoi Superjet 100. Это требование прописано в её райдере в пункте "авиа", сообщает "Радио Свобода".

Кроме того, артистка отметила, что она и её коллектив предпочитают летать прямыми рейсами, которые выполняет компания "Аэрофлот".

Напомним, 5 мая в Шереметьево Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Во время пожара на борту погиб 41 человек. Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что не видит причин прекращать производство "суперджетов" после этой трагедии.