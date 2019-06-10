В Москве задержали продавца наград времён Великой Отечественной

Подозреваемый оправдывается, что сам нашёл награды в коробке рядом с мусорным баком.

Правоохранительные органы Таганского района столицы задержали мужчину, который собирался продать награды Великой Отечественной войны, а также другие медали и памятные знаки. О задержании сообщает ГУ МВД по Москве.

Продавец был задержан на Золоторожском Валу. 41-летний мужчина проживает в столице.

— Злоумышленник ранее сбыл неизвестному гражданину медали: "За боевые заслуги", "Ветеран труда СССР", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", "Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." и "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина", — сообщили полицейские.

Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде, в его отношении возбуждено уголовное дело по 324-й статье Уголовного кодекса России "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград". Полицейские пытаются установить владельца медалей.

Лайф сообщал, что накануне Дня Победы в этом году житель Сахалина на свалке мусора обнаружил пиджак с орденами времён Великой Отечественной войны.