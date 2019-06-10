Москалькова проинформировала Путина о деле журналиста Голунова

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. В ходе беседы омбудсмен проинформировала лидера страны о деле журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Она представила Путину ежегодный доклад уполномоченного по правам человека. На встрече обсуждались проблемы с получением российского гражданства, оказание помощи дольщикам и семьям с валютной ипотекой.

— Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста Ивана Голунова, — пояснили в Кремле.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле внимательно следят за резонансным делом журналиста "Медузы". Однако делать выводы о недоверии к системе правопорядка на фоне дела Голунова нельзя, пояснил представитель Кремля.

Как уже сообщал Лайф, суд отправил Голунова под домашний арест. Журналиста обвиняют в попытке сбыта наркотиков, при этом адвокат корреспондента считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили.