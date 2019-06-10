Взрыв прогремел в жилом доме под Римом, есть пострадавшие

В итальянском городе Рокка-ди-Папа, который находится под Римом, прогремел взрыв в трёхэтажном доме. Пострадали четыре человека, в том числе мэр, а также дети. Об этом сообщает агентство АНСА.

По предварительной версии, причиной ЧП стала утечка бытового газа. Сейчас на месте работают экстренные службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на речном судне в бразильском штате Акри серьёзно пострадали 15 человек.