Взрыв прогремел в жилом доме под Римом, есть пострадавшие

Esplode una palazzina a Rocca di Papa, otto #Feriti: tra le macerie anche tre bimbi https://t.co/MgYBPKKQVo#Esplosione #RoccaDiPapa pic.twitter.com/PjFzyeAElf— Borderline24 - Bari (@Borderline_24) 10 июня 2019 г.
В итальянском городе Рокка-ди-Папа, который находится под Римом, прогремел взрыв в трёхэтажном доме. Пострадали четыре человека, в том числе мэр, а также дети. Об этом сообщает агентство АНСА.
По предварительной версии, причиной ЧП стала утечка бытового газа. Сейчас на месте работают экстренные службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на речном судне в бразильском штате Акри серьёзно пострадали 15 человек.
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