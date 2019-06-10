На Урале прохожий поймал выброшенного из окна младенца

Матери ребёнка дома не было. Женщина оставила его дома со своим пьяным приятелем и ушла в магазин.

Житель Североуральска случайно спас двухмесячного малыша, которого выбросил из окна пьяный знакомый его матери. 44-летний мужчина оказался рядом и подбежал к окну, услышав звук разбившегося стекла. Об этом рассказали в управлении СКР по Свердловской области.

— Мужчина увидел, что на подоконнике квартиры на первом этаже стоит молодой человек и держит на руках ребёнка, собираясь его сбросить. Очевидец вплотную подбежал к злополучному окну и успел поймать на руки выброшенного малыша, — цитирует представителя управления URA.RU.

Следователи выяснили, что в этот момент матери младенца дома не было. Женщина оставила ребёнка со своим пьяным приятелем и ушла в магазин. Злоумышленник задержан, устанавливаются причины его поступка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего".

Ранее сообщалось, что в Хакасии 28-летняя мать заперла детей в квартире и уехала пить в другой город.