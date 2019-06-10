Свадьба во Львове закончилась массовым отравлением гостей

Свадьба во Львове, на которой собралось погулять около ста гостей, закончилась для многих из них в больнице. В инфекционное отделение с жалобами на отравление привезли восемнадцать человек, среди них один ребёнок. Об этом рассказали в городском совете.
У посетителей ресторана "Червона рута" выявили одинаковые симптомы: высокая температура, понос, рвота. Всего отравилось двадцать человек, но двоих отпустили домой.
Месяц назад во Львове было госпитализировано 57 нацгвардейцев также после пищевого отравления. А ещё свадьба закончилась массовым отравлением в Волынской области страны.
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