Свадьба во Львове закончилась массовым отравлением гостей

Многим из них потребовалась госпитализация. Есть ли среди пострадавших жених с невестой, неизвестно.

Свадьба во Львове, на которой собралось погулять около ста гостей, закончилась для многих из них в больнице. В инфекционное отделение с жалобами на отравление привезли восемнадцать человек, среди них один ребёнок. Об этом рассказали в городском совете.

У посетителей ресторана "Червона рута" выявили одинаковые симптомы: высокая температура, понос, рвота. Всего отравилось двадцать человек, но двоих отпустили домой.

Месяц назад во Львове было госпитализировано 57 нацгвардейцев также после пищевого отравления. А ещё свадьба закончилась массовым отравлением в Волынской области страны.