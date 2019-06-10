Эксперты заявили, что сокращение рабочего дня нецелесообразно

Они отметили, что традиционно драйверами роста ВВП являются капитал, состав и количество рабочей силы.

Во ВНИИ труда заявили, что от сокращения продолжительности рабочего дня могут пострадать сами работники — их зарплата может уменьшиться. Кроме того, не выигрывают от этого и работодатели, ведь пока нельзя полностью заменить человеческий труд современными технологиями.

Эксперты отметили, что драйверами роста ВВП являются капитал, состав и количество рабочей силы. Таким образом, чем больше людей занято, тем выше объём производства.

— По оценкам экспертов ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. — Прим. ред.), человеческий капитал на протяжении обозримого будущего будет являться одним из важных факторов производительности и роста ВВП, сокращение рабочего времени очевидно приведёт к сокращению объёмов производства, — передаёт News.ru сообщение организации.

Ранее Лайф сообщал, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил включить в трудовой день время в пути до работы.