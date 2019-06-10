В Зеленограде женщина перевернула коляску с ребёнком и избила пенсионерку

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Фото © Pixabay

Причины агрессивного поведения хулиганки неизвестны. Предположительно, она могла быть пьяна.

В одном из магазинов Зеленограда женщина опрокинула коляску с полуторагодовалым малышом и избила пенсионерку. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, злоумышленница была задержана.

— В районе 10:00 женщина 1977 года рождения перевернула коляску с полуторагодовалым ребёнком, а затем напала на пожилую женщину. Она задержана, — цитирует представителя управления МВД РИА "Новости".

После произошедшего малыша отправили в больницу. Злоумышленницу проверят на содержание алкоголя в организме.

Ранее сообщалось, что в Североуральске пьяный мужчина выбросил в окно двухмесячного ребёнка знакомой. Малыш выжил благодаря случайному прохожему.

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