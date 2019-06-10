Экипаж рейса "Победы" из Москвы в Пизу задержан таможней

Вылет борта был отложен более чем на час, и, когда он отправится в Италию, неизвестно.

Сотрудники таможни задержали экипаж авиалайнера "Победа", который должен был вылететь в 14:10 мск из столичного аэропорта Внуково в итальянскую Пизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в обслуживающей компании московского аэропорта.

— Таможенники задержали экипаж рейса "Победы" в Пизу. Пассажиры ожидают посадки в терминале, информации о вылете нет, — отметил собеседник агентства.

Позднее официальный представитель "Победы" подтвердил, что международные рейсы во Внуково задерживаются таможенной службой. Как уточнил источник агентства, это связано с тем, что авиакомпания перешла с сегодняшнего дня на подачу таможенной декларации в электронном виде.

— Таможенники не объясняют, почему отказываются принять декларацию в электронном виде, хотя и обязаны по закону, — сказал источник.

Как пояснили представители авиаперевозчика, переход на электронный формат таможенной декларации сотрудников был осуществлён в целях повышения цифровизации и безбумажной среды в компании.

Официального комментария по данной ситуации от таможенной службы пока не было.

Как сообщал Лайф, в начале июня в московском аэропорту Шереметьево на таможне задержали мужчину, который пытался незаконно провезти в носках 33 бриллианта. Теперь ему грозит срок до семи лет лишения свободы.