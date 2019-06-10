Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве спортсмена в Москве

На кадрах задержанный рассказывает, как в тот злополучный вечер завязалась драка.

Следственный комитет показал видео допроса одного из подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Подвыпившие мужчины начали приставать к беременной женщине, а спортсмен за неё заступился.

— Гуляли в парке, сидели пиво пили. Вдруг началась драка с Сергеем. Не знаю, девушку ударили или нет. Я видел, что девушка упала, — рассказывает задержанный.

Как ранее сообщалось, по подозрению в убийстве Чуева были задержаны шестеро мужчин в возрасте от 23 до 29 лет. Сейчас устанавливается роль каждого из них в преступлении. По версии следствия, во время драки Чуев вместе с одним из нападавших упал в пруд. Там агрессивная компания добила спортсмена.