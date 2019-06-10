Отец забитого толпой спортсмена рассказал, что сын всегда всем помогал

По словам Евгения Чуева, Сергей не мог не вступиться за беременную девушку в той ситуации.

Отец 34-летнего мастера спорта по борьбе Сергея Чуева, забитого до смерти в Москве толпой хулиганов, заявил, что всегда боялся такого исхода. Его сын погиб, заступившись за девушку.

По словам Евгения Чуева, Сергей с детства испытывал обострённое чувство справедливости, был неравнодушным человеком и просто никогда бы не прошёл мимо, если кому-то рядом требовалась помощь.

— Я всегда этого боялся, потому что он мимо никогда не пройдёт. Чего боялся, то и получилось… Он очень увлекался рыбалкой. Она всегда была у него на уме. И друзья — больше ничего. Жениться он не успел, всегда всем помогал, — рассказал о своём сыне телеканалу "360" Чуев-старший.

Как сообщал Лайф, по факту убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Позднее в районе, где произошло преступление, прошла операция по задержанию подозреваемых. Было задержано шесть человек.

Видео допроса одного из злоумышленников публиковал СКР. Показания задержанного совпадают со словами одного из свидетелей, который также пострадал от нападения толпы. Расследование продолжается.